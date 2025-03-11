російські війська завдали удару по Краматорську
Київ • УНН
Увечері 10 березня окупанти здійснили черговий обстріл Краматорська. За попередніми даними, під удар потрапила цивільна інфраструктура міста.
російські військові увечері 10 березня вкотре обстріляли місто Краматорськ. Про це о 22:50 в Telegram повідомила Краматорська міська рада, передає УНН.
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