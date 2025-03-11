рф атакувала Одесу: пожежі на складі та в житловому будинку
Київ • УНН
російська армія здійснила масовану атаку дронами на Одесу пізно ввечері 10 березня. Внаслідок атаки сталися пожежі в приватному будинку, на складі дитячих іграшок та в резервуарі з пальним.
російська армія пізно ввечері, 10 березня, атакувала Одесу дронами. Внаслідок ворожої атаки в місті зафіксовано пожежі. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал глави Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.
Ворог вчергове масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталося загорання приватного житлового будинку, складу дитячих іграшок та резервуару з пальним
Чиновник додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється, над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби.
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