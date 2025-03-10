Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом
Киев • УНН
Дж. Д. Венс выступил на конференции Национальной лиги городов в Вашингтоне о проблемах доступности жилья. Он связал рост цен на жилье с нелегальной иммиграцией и подчеркнул важность домовладения для американского общества.
Во время своего выступления на конференции Национальной лиги городов сегодня днем в Вашингтоне, округ Колумбия, вице-президент США Дж. Д. Венс рассуждал о том, насколько многое из того, что составляло американскую мечту, недостижимо, — в частности, обсуждая людей, которые теряют возможность купить дом, передает УНН.
"Мы хотим, чтобы американцы могли позволить себе американскую мечту о владении домом, потому что мы знаем, что когда люди владеют своим домом, это делает их заинтересованными лицами. Это делает их заинтересованными лицами в своих районах, в своих городах и, в конечном счете, конечно, в этой стране, которую мы все так любим", — сказал он.
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Венс винит в резком росте цен на жилье - которые могут вырасти еще больше из-за тарифной политики Трампа, предупредили эксперты — нелегальную иммиграцию. Венса ненадолго прервал человек из толпы, который не согласился с его комментариями о нелегальной иммиграции.
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