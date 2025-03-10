Мы - полезные идиоты путина: двоюродный брат Джей Ди Венса раскритиковал политику США по отношению к Украине
Киев • УНН
Нейт Венс, который воевал в Украине, резко раскритиковал своего двоюродного брата Джей Ди Венса и Дональда Трампа. Он назвал то, как они повели себя с Зеленским, абсолютной недобросовестностью.
Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса Нейт Венс в интервью Le Figaro подверг своего кузена и его начальника Дональда Трампа жесткой критике. Об этом сообщает УНН.
Детали
Сам Нейт Венс провел в Украине три года, два с половиной из которых воевал на передовой.
То, что мы родственники, не означает, что я смирюсь с тем, что ты способствуешь убийству моих товарищей
Он отметил, что Трамп и его кузен слепо верят, что могут задобрить российского диктатора путина.
Они ошибаются. Вряд ли россияне забудут нашу поддержку Украины. Мы полезные идиоты владимира путина
Он также рассказал, что Джей Ди Венс - "хороший, умный парень", и "когда он критиковал помощь Украине, я говорил себе, что это потому, что он должен угодить определенному электорату, что это игра политики".
"Но то, как они повели себя с Зеленским, было абсолютной недобросовестностью", – возмущается Нейт Венс.
Напомним
Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью. Он сообщил, что решил поговорить с протестующими, чтобы они "оставили в покое" его дочь, и почти все они согласились.
США ожидают от Украины частного обращения к Трампу вместо публичных заяв - Вэнс05.03.25, 01:50 • 31423 просмотра