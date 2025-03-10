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Мы - полезные идиоты путина: двоюродный брат Джей Ди Венса раскритиковал политику США по отношению к Украине

Киев • УНН

 • 29351 просмотра

Нейт Венс, который воевал в Украине, резко раскритиковал своего двоюродного брата Джей Ди Венса и Дональда Трампа. Он назвал то, как они повели себя с Зеленским, абсолютной недобросовестностью.

Мы - полезные идиоты путина: двоюродный брат Джей Ди Венса раскритиковал политику США по отношению к Украине

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Венса Нейт Венс в интервью Le Figaro подверг своего кузена и его начальника Дональда Трампа жесткой критике. Об этом сообщает УНН.

Детали

Сам Нейт Венс провел в Украине три года, два с половиной из которых воевал на передовой.

То, что мы родственники, не означает, что я смирюсь с тем, что ты способствуешь убийству моих товарищей

- сказал Нейт Венс.

Он отметил, что Трамп и его кузен слепо верят, что могут задобрить российского диктатора путина.

Они ошибаются. Вряд ли россияне забудут нашу поддержку Украины. Мы полезные идиоты владимира путина

- считает двоюродный брат вице-президента США.

Он также рассказал, что Джей Ди Венс - "хороший, умный парень", и "когда он критиковал помощь Украине, я говорил себе, что это потому, что он должен угодить определенному электорату, что это игра политики".

"Но то, как они повели себя с Зеленским, было абсолютной недобросовестностью", – возмущается Нейт Венс.

Напомним

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венс пожаловался, что проукраинские протестующие преследовали его во время прогулки с дочерью. Он сообщил, что решил поговорить с протестующими, чтобы они "оставили в покое" его дочь, и почти все они согласились.

США ожидают от Украины частного обращения к Трампу вместо публичных заяв - Вэнс05.03.25, 01:50 • 31423 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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