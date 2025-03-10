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Ми - корисні ідіоти путіна: двоюрідний брат Джей Ді Венса розкритикував політику США щодо України

Київ • УНН

 • 29352 перегляди

Нейт Венс, який воював в Україні, різко розкритикував свого двоюрідного брата Джей Ді Венса та Дональда Трампа. Він назвав те, як вони повелися з Зеленським, абсолютною недобросовісністю.

Ми - корисні ідіоти путіна: двоюрідний брат Джей Ді Венса розкритикував політику США щодо України

Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт Венс в інтерв'ю Le Figaro піддав свого кузена та його керівника Дональда Трампа нищівній критиці. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Сам Нейт Венс провів в Україні три роки, два з половиною з яких воював на передовій.

Те, що ми родичі, не означає, що я змирюся з тим, що ти сприяєш вбивству моїх товаришів

- сказав Нейт Венс.

Він зазначив, що Трамп та його кузен сліпо вірять, що можуть задобрити російського диктатора путіна.

Вони помиляються. Навряд чи росіяни забудуть нашу підтримку України. Ми корисні ідіоти володимира путіна

- вважає двоюрідний брат віцепрезидента США.

Він також розповів, що Джей Ді Венс - "хороший, розумний хлопець", і "коли він критикував допомогу Україні, я казав собі, що це тому, що він повинен догодити певному електорату, що це гра політики".

"Але те, як вони повелися з Зеленським, було абсолютною недобросовісністю", – обурюється Нейт Венс.

Нагадаємо

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс поскаржився, що проукраїнські протестувальники переслідували його під час прогулянки з донькою. Він повідомив, що вирішив поговорити з протестувальниками, щоб вони "залишили в спокої" його доньку, і майже всі вони погодилися.

США чекають від України приватного звернення до Трампа замість публічних заяв - Венс05.03.25, 01:50 • 31426 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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