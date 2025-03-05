США чекають від України приватного звернення до Трампа замість публічних заяв - Венс

Сполучені Штати Америки очікують від України не публічних заяв, а приватного звернення до президента Дональда Трампа. Про це у кулуарах слухань в оборонному комітеті Палати представників Конгресу сказав віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

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За словами Венса, багато хто акцентує увагу на публічних заявах - мовляв, Зеленському потрібно сказати, що він хоче миру, або вибачитися перед Трампом.

Публічні заяви навіть близько не грають такої ролі, як дії українців, спрямовані на дієву участь у мирному врегулюванні. Треба, щоб українці приватно прийшли до нас і сказали: ось що нам потрібно, ось цього ми хочемо. Таким чином ми будемо брати участь у процесі припинення цього конфлікту. Це найважливіше, і ця відсутність приватних розмов турбує нас найбільше - зазначив віце-президент США.

Він також висловив сподівання, що Україна та США все ж підпишуть угоду про корисні копалини.

"Так, звичайно, я вірю, що угоди про корисні копалини можна досягти. ... Ми вже почули деякі позитивні сигнали, але авжеж, досі не отримали підпис від наших друзів в Україні", - сказав Венс.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Він також відзначив зусилля президента США Дональда Трампа та додав, що "настав час зробити все правильно".

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