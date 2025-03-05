США ожидают от Украины частного обращения к Трампу вместо публичных заяв - Вэнс
Киев • УНН
Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон ожидает от Украины частного диалога по мирному урегулированию. Также он выразил надежду на подписание соглашения о полезных ископаемых между странами.
Соединенные Штаты Америки ожидают от Украины не публичных заявлений, а частного обращения к президенту Дональду Трампу. Об этом в кулуарах слушаний в оборонном комитете Палаты представителей Конгресса сказал вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Детали
По словам Венса, многие акцентируют внимание на публичных заявлениях - мол, Зеленскому нужно сказать, что он хочет мира, или извиниться перед Трампом.
Публичные заявления даже близко не играют такой роли, как действия украинцев, направленные на активное участие в мирном урегулировании. Нужно, чтобы украинцы приватно пришли к нам и сказали: вот что нам нужно, вот этого мы хотим. Таким образом мы будем участвовать в процессе прекращения этого конфликта. Это самое важное, и это отсутствие частных разговоров беспокоит нас больше всего
Он также выразил надежду, что Украина и США все же подпишут соглашение о полезных ископаемых.
"Да, конечно, я верю, что соглашения о полезных ископаемых можно достичь. ... Мы уже услышали некоторые позитивные сигналы, но, конечно, до сих пор не получили подпись от наших друзей в Украине", - сказал Венс.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".
Венс раскритиковал план миротворческой миссии в Украине, вызвав возмущение в Британии04.03.25, 17:01 • 22687 просмотров