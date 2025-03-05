США ожидают от Украины частного обращения к Трампу вместо публичных заяв - Вэнс

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18359 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 35812 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 68488 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 218574 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125634 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393980 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312799 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214197 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244444 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255270 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.4м/с
64%
Популярные новости

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12801 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 11910 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13735 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16617 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14105 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134747 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 218574 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393980 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255734 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312799 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4590 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16685 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47299 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72667 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57716 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

США ожидают от Украины частного обращения к Трампу вместо публичных заяв - Вэнс

Киев • УНН

 • 31423 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Вашингтон ожидает от Украины частного диалога по мирному урегулированию. Также он выразил надежду на подписание соглашения о полезных ископаемых между странами.

США ожидают от Украины частного обращения к Трампу вместо публичных заяв - Вэнс

Соединенные Штаты Америки ожидают от Украины не публичных заявлений, а частного обращения к президенту Дональду Трампу. Об этом в кулуарах слушаний в оборонном комитете Палаты представителей Конгресса сказал вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Детали

По словам Венса, многие акцентируют внимание на публичных заявлениях - мол, Зеленскому нужно сказать, что он хочет мира, или извиниться перед Трампом.

Публичные заявления даже близко не играют такой роли, как действия украинцев, направленные на активное участие в мирном урегулировании. Нужно, чтобы украинцы приватно пришли к нам и сказали: вот что нам нужно, вот этого мы хотим. Таким образом мы будем участвовать в процессе прекращения этого конфликта. Это самое важное, и это отсутствие частных разговоров беспокоит нас больше всего

- отметил вице-президент США.

Он также выразил надежду, что Украина и США все же подпишут соглашение о полезных ископаемых.

"Да, конечно, я верю, что соглашения о полезных ископаемых можно достичь. ... Мы уже услышали некоторые позитивные сигналы, но, конечно, до сих пор не получили подпись от наших друзей в Украине", - сказал Венс.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно".

Венс раскритиковал план миротворческой миссии в Украине, вызвав возмущение в Британии04.03.25, 17:01 • 22687 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,783.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,822.85