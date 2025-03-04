Венс раскритиковал план миротворческой миссии в Украине, вызвав возмущение в Британии

Вице-президент США Дж. Д. Венс отверг инициативу Великобритании и Франции по отправке миротворцев в Украину, назвав её менее эффективной в сдерживании россии, чем предложенное Дональдом Трампом соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как известно, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон продвигают идею создания международной миротворческой коалиции, которая обеспечит стабильность в Украине после завершения войны. Они уже получили поддержку нескольких государств, но подчеркивают, что успешность инициативы зависит от позиции Вашингтона.

Венс, который часто критиковал европейских лидеров как плохих защитников свободы слова и публично конфликтовал с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете на прошлой неделе, резко отверг это предположение в своем интервью телеканалу Fox.

Вместо этого он восхвалял пока еще не подписанное соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной, согласно которому Киев будет выплачивать 50% доходов от своих государственных природных ресурсов в фонд, который будет инвестировать в Украину. Трамп утверждал, что наличие американских рабочих в Украине будет достаточным, чтобы остановить дальнейшие посягательства со стороны России.

Если вам нужны реальные гарантии безопасности, если вы действительно хотите гарантировать, что владимир путин больше не вторгнется в Украину, то лучшая гарантия безопасности - это предоставить американцам экономический рост в будущем Украины - заявил Венс.

По его словам, "это гораздо лучшая гарантия безопасности, чем 20 000 солдат из какой-то случайной страны, которая не вела войны 30 или 40 лет".

Такие комментарии вызвали резкую реакцию в Лондоне, в частности со стороны родственной партии республиканцев США, консерваторов. Венс сказал, что трактовать его комментарии как неуважение к Великобритании или Франции было "абсурдно нечестно".

Я даже не упоминаю в этом ролике Великобританию и Францию, хотя обе страны храбро сражались плечом к плечу с США на протяжении последних 20 лет и даже дольше. Но давайте будем откровенны: есть много стран, которые добровольно (приватно или публично) предоставляют поддержку, не имея ни опыта боевых действий, ни военной техники, чтобы сделать что-то значимое - написал он в следующем посте на X.

Напоминаем

Ранее The Guardian сообщал, что премьер-министр Канады не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с РФ. Канада продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами.

По его словам, Канада будет продолжать поддерживать Украину "в мере необходимости, всеми возможными средствами и так долго, как это будет нужно".