Трюдо розглядає відправку канадських миротворців в Україну після мирної угоди
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Канади не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з РФ. Канада продовжить підтримувати Україну всіма можливими засобами.
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з росією. Про це пише видання The Guardian, передає УНН.
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Трюдо нагадав, що Канада "від самого початку була однією з найсильніших країн у підтримці України", підготувавши до 40 000 українських військових.
Канада розглядає найефективніші способи допомоги, і, як я вже казав кілька днів тому, усі варіанти на столі. Ми не збираємося випереджати дискусії про те, як зберегти мир, якого ще немає, але Канада буде там і відкрита для того, щоб робити все необхідне
Він запевнив, що Канада продовжуватиме підтримувати Україну "в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно".
Також Трюдо повідомив, що у понеділок зустрінеться з королем Британії Чарльзом ІІІ й обговорить важливі питання.
Я можу сказати, що для канадців зараз немає нічого важливішого, ніж захист нашого суверенітету та незалежності як нації
Крім того, канадський прем'єр зауважив, що "світ змінився, оскільки мирний час, який ми мали після холодної війни, перевернуто".
Нагадаємо
Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про готовність направити військовий контингент в Україну для захисту виконання майбутньої мирної угоди. Британія також посилить військову допомогу, включаючи авіацію та флот.
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