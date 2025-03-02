"Європа прокинулася"- Туск після саміту щодо України в Лондоні
Київ • УНН
На саміті в Лондоні ЄС, Україна, Британія, Норвегія та Туреччина узгодили спільну допомогу та зміцнення східного кордону. Британія готова направити військовий контингент для захисту майбутньої мирної угоди.
Глава польського уряду Дональд Туск після саміту із європейськими лідерами у Лондоні щодо України заявив про пробудження Європи щодо підтримки України, передає УНН.
Європа прокинулася. ЄС, Україна, Велика Британія, Норвегія, Туреччина - всі в один голос говорять про допомогу Україні, необхідність тісної трансатлантичної співпраці та зміцнення східного кордону
Нагадаємо
Європейські лідери погодилися, що працюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну. Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно поставити Україну у найсильнішу позицію, щоб вона могла сісти за стіл переговорів з сильної позиції.
Також увін вказав, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні у Лондоні виступила із заявами про необхідність активізації та посилення оборони. Вона пообіцяла представити відповідний "всеосяжний" план у середині наступного тижня.