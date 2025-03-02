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"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне

Киев • УНН

 • 31815 просмотра

На саммите в Лондоне ЕС, Украина, Британия, Норвегия и Турция согласовали совместную помощь и укрепление восточной границы. Британия готова направить военный контингент для защиты будущего мирного соглашения.

"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне

Глава польского правительства Дональд Туск после саммита с европейскими лидерами в Лондоне по Украине заявил о пробуждении Европы по поддержке Украины, передает УНН.

Европа проснулась. ЕС, Украина, Великобритания, Норвегия, Турция - все в один голос говорят о помощи Украине, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы

- написал Туск в X.

Напомним

Европейские лидеры согласились, что будут работать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо поставить Украину в самую сильную позицию, чтобы она могла сесть за стол переговоров с сильной позиции. 
Также он указал, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения. 

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в Лондоне выступила с заявлениями о необходимости активизации и усиления обороны. Она пообещала представить соответствующий "всеобъемлющий" план в середине следующей недели. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Европейский Союз
Норвегия
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