"Европа проснулась"- Туск после саммита по Украине в Лондоне
Киев • УНН
На саммите в Лондоне ЕС, Украина, Британия, Норвегия и Турция согласовали совместную помощь и укрепление восточной границы. Британия готова направить военный контингент для защиты будущего мирного соглашения.
Глава польского правительства Дональд Туск после саммита с европейскими лидерами в Лондоне по Украине заявил о пробуждении Европы по поддержке Украины, передает УНН.
Европа проснулась. ЕС, Украина, Великобритания, Норвегия, Турция - все в один голос говорят о помощи Украине, необходимости тесного трансатлантического сотрудничества и укрепления восточной границы
Напомним
Европейские лидеры согласились, что будут работать с Украиной над планом, чтобы прекратить войну. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что необходимо поставить Украину в самую сильную позицию, чтобы она могла сесть за стол переговоров с сильной позиции.
Также он указал, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня в Лондоне выступила с заявлениями о необходимости активизации и усиления обороны. Она пообещала представить соответствующий "всеобъемлющий" план в середине следующей недели.