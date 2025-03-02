Трюдо рассматривает отправку канадских миротворцев в Украину после мирного соглашения

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с Россией. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.

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Трюдо напомнил, что Канада "с самого начала была одной из сильнейших стран в поддержке Украины", подготовив до 40 000 украинских военных.

Канада рассматривает самые эффективные способы помощи, и, как я уже говорил несколько дней назад, все варианты на столе. Мы не собираемся опережать дискуссии о том, как сохранить мир, которого еще нет, но Канада будет там и открыта для того, чтобы делать все необходимое