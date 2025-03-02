Трюдо рассматривает отправку канадских миротворцев в Украину после мирного соглашения
Киев • УНН
Премьер-министр Канады не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с рф. Канада продолжит поддерживать Украину всеми возможными средствами.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключает участие канадских миротворцев в размещении иностранного контингента в Украине после заключения мирного соглашения с Россией. Об этом пишет издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Трюдо напомнил, что Канада "с самого начала была одной из сильнейших стран в поддержке Украины", подготовив до 40 000 украинских военных.
Канада рассматривает самые эффективные способы помощи, и, как я уже говорил несколько дней назад, все варианты на столе. Мы не собираемся опережать дискуссии о том, как сохранить мир, которого еще нет, но Канада будет там и открыта для того, чтобы делать все необходимое
Он заверил, что Канада будет продолжать поддерживать Украину "по мере необходимости, всеми возможными средствами и так долго, как это потребуется".
Также Трюдо сообщил, что в понедельник встретится с королем Британии Чарльзом III и обсудит важные вопросы.
Я могу сказать, что для канадцев сейчас нет ничего важнее, чем защита нашего суверенитета и независимости как нации
Кроме того, канадский премьер отметил, что "мир изменился, поскольку мирное время, которое мы имели после холодной войны, перевернуто".
Напомним
Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности направить военный контингент в Украину для защиты выполнения будущего мирного соглашения. Британия также усилит военную помощь, включая авиацию и флот.
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