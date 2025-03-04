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Венс розкритикував план миротворчої місії в Україні, спричинивши обурення у Британії

Київ • УНН

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Віце-президент США виступив проти пропозиції Британії та Франції щодо відправки миротворців в Україну. Натомість підтримав угоду про розподіл доходів від природних ресурсів між США та Україною.

Венс розкритикував план миротворчої місії в Україні, спричинивши обурення у Британії

Віце-президент США Дж. Д. Венс відкинув ініціативу Великої Британії та Франції щодо відправки миротворців до України, назвавши її менш ефективною у стримуванні росії, ніж запропонована Дональдом Трампом угода про корисні копалини. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як відомо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон просувають ідею створення міжнародної миротворчої коаліції, яка забезпечуватиме стабільність в Україні після завершення війни. Вони вже отримали підтримку кількох держав, але підкреслюють, що успішність ініціативи залежить від позиції Вашингтона.

Венс, який часто критикував європейських лідерів як поганих захисників свободи слова і публічно ворогував із президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулого тижня, різко відкинув це припущення у своєму інтерв'ю телеканалу Fox.

Натомість він розхвалював поки ще непідписану угоду про корисні копалини між США та Україною, згідно з якою Київ сплачуватиме 50% доходів від своїх державних природних ресурсів до фонду, який інвестуватиме в Україну. Трамп стверджував, що наявність американських робітників на Україні буде достатньою, щоб зупинити подальші зазіхання з боку росії.

Якщо вам потрібні реальні гарантії безпеки, якщо ви дійсно хочете гарантувати, що володимир путін більше не вторгнеться в Україну, то найкраща гарантія безпеки - це надати американцям економічне зростання в майбутньому України 

- заявив Венс.

За його словами, "це набагато краща гарантія безпеки, ніж 20 000 солдатів з якоїсь випадкової країни, яка не вела війни 30 або 40 років".

Такі коментарі викликали різку відповідну реакцію в Лондоні, зокрема з боку спорідненої партії республіканців США, консерваторів. Венс сказав, що трактувати його коментарі як зневагу до Великої Британії або Франції було "абсурдно нечесно".

Я навіть не згадую в цьому ролику Велику Британію і Францію, хоча обидві країни хоробро билися пліч-о-пліч зі США протягом останніх 20 років і навіть довше. Але давайте будемо відверті: є багато країн, які добровільно (приватно або публічно) надають підтримку, не маючи ні досвіду бойових дій, ні військової техніки, щоб зробити щось значуще

- написав він у наступному пості на X.

Нагадаємо

Раніше The Guardian повідомляв, що прем'єр-міністр Канади не виключає участь канадських миротворців у розміщенні іноземного контингенту в Україні після укладання мирної угоди з РФ. Канада продовжить підтримувати Україну всіма можливими засобами.

За його словами, Канада продовжуватиме підтримувати Україну "в міру необхідності, усіма можливими засобами і так довго, як це буде потрібно".

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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