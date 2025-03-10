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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Віце-президент США розповів, чому американці не можуть купити будинок

Київ • УНН

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Дж. Д. Венс виступив на конференції Національної ліги міст у Вашингтоні про проблеми доступності житла. Він пов'язав зростання цін на житло з нелегальною імміграцією та підкреслив важливість власності на житло для американського суспільства.

Віце-президент США розповів, чому американці не можуть купити будинок

Під час свого виступу на конференції Національної ліги міст сьогодні вдень у Вашингтоні, округ Колумбія, віце-президент США Дж. Д. Венс міркував про те, наскільки багато з того, що складало американську мрію, недосяжно, — зокрема, обговорюючи людей, які втрачають можливість купити дім, передає УНН.

"Ми хочемо, щоб американці могли дозволити собі американську мрію про володіння домом, тому що ми знаємо, що коли люди володіють своїм домом, це робить їх зацікавленими особами. Це робить їх зацікавленими особами у своїх районах, у своїх містах і, в кінцевому рахунку, звичайно, в цій країні, яку ми всі так любимо", — сказав він.

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Венс звинувачує в різкому зростанні цін на житло - які можуть зрости ще більше через тарифну політику Трампа, попередили експерти — нелегальну імміграцію. Венса ненадовго перервав чоловік з натовпу, який не погодився з його коментарями про нелегальну імміграцію.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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