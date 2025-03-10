Одесса под атакой вражеских дронов, раздаются взрывы
Киев • УНН
В Одессе слышны взрывы и работа ПВО из-за атаки вражеских беспилотников. Жителей просят оставаться в укрытиях.
Вражеские беспилотники атакуют Одессу, в городе громко, передает УНН.
"В городе слышны взрывы! Находитесь в безопасных местах", - сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
По данным местных СМИ, в городе слышны взрывы и звуки работы ПВО.
Жителей Одесской области просят оставаться в безопасных местах до отбоя.
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