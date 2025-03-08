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Атака рф дронами на Одессу оставила без света до полторы тысячи человек: новые фото последствий

Киев • УНН

 • 18439 просмотра

Российские беспилотники атаковали энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одессы. Повреждены ангар, промышленное здание, АЗС, автосалон и другие объекты, около 1500 жителей остались без электроснабжения.

Атака рф дронами на Одессу оставила без света до полторы тысячи человек: новые фото последствий

В результате очередной массовой атаки рф беспилотниками на Одессу на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры без электроснабжения осталось почти полторы тысячи местных жителей, сообщили в Одесской областной прокуратуре в субботу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 7 марта вечером вооруженные силы рф атаковали Одессу ударными беспилотниками, предположительно, типа "Shahed-136". "Под атакой были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры города", - сообщили в прокуратуре.

Вспыхнули пожары, пострадала критическая инфраструктура: в Одессе показали последствия массированной атаки БПЛА08.03.25, 03:28 • 31129 просмотров

Поврежден и разрушен ангар с сельскохозяйственной техникой, четырехэтажное здание промышленного предприятия, помещения АЗС, автомагазин, СТО, автосалон и как минимум 8 автомобилей.

В результате атаки врага без электроснабжения осталось почти полторы тысячи местных жителей

- сообщили в прокуратуре.
Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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