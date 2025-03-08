Атака рф дронами на Одесу залишила без світла до півтори тисячі людей: нові фото наслідків
Київ • УНН
Російські безпілотники атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеси. Пошкоджено ангар, промислову будівлю, АЗС, автосалон та інші об'єкти, близько 1500 жителів залишились без електропостачання.
Через чергову масовану атаку рф безпілотниками на Одесу на об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів, повідомили в Одеській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.
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За даними слідства, 7 березня ввечері збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136". "Під атакою були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста", - повідомили у прокуратурі.
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Пошкоджено та зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення АЗС, автомагазин, СТО, автосалон та щонайменше 8 автомобілів.
Через атаку ворога без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів