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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Атака рф дронами на Одесу залишила без світла до півтори тисячі людей: нові фото наслідків

Київ • УНН

 • 18441 перегляди

Російські безпілотники атакували енергетичну та цивільну інфраструктуру Одеси. Пошкоджено ангар, промислову будівлю, АЗС, автосалон та інші об'єкти, близько 1500 жителів залишились без електропостачання.

Атака рф дронами на Одесу залишила без світла до півтори тисячі людей: нові фото наслідків

Через чергову масовану атаку рф безпілотниками на Одесу на об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів, повідомили в Одеській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 7 березня ввечері збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136". "Під атакою були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста", - повідомили у прокуратурі.

Спалахнули пожежі, постраждала критична інфраструктура: в Одесі показали наслідки масованої атаки БпЛА08.03.25, 03:28 • 31131 перегляд

Пошкоджено та зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення АЗС, автомагазин, СТО, автосалон та щонайменше 8 автомобілів.

Через атаку ворога без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів

- повідомили у прокуратурі.
Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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