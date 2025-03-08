Атака рф дронами на Одесу залишила без світла до півтори тисячі людей: нові фото наслідків

Через чергову масовану атаку рф безпілотниками на Одесу на об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури без електропостачання залишилось майже півтори тисячі місцевих жителів, повідомили в Одеській обласній прокуратурі у суботу, пише УНН.

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За даними слідства, 7 березня ввечері збройні сили рф атакували Одесу ударними безпілотниками, попередньо, типу "Shahed-136". "Під атакою були об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста", - повідомили у прокуратурі.

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Пошкоджено та зруйновано ангар із сільськогосподарською технікою, чотириповерхову будівлю промислового підприємства, приміщення АЗС, автомагазин, СТО, автосалон та щонайменше 8 автомобілів.