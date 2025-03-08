Спалахнули пожежі, постраждала критична інфраструктура: в Одесі показали наслідки масованої атаки БпЛА

російські війська ввечері, 7 березня, завдали масованого дронового удару по Одесі. У місті спалахнули пожежі, зафіксовано багато пошкоджень. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канали Державнаої служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) і мера Одеси Геннадія Труханова.

Внаслідок масованої атаки дронів в Одесі спалахнули пожежі. Горіли ангар із сільгосптехнікою, будівля СТО, автомагазин, сонячні панелі, складені на відкритій території, та чотириповерхова промислова будівля - йдеться у дописі ДСНС.

У повідомленні рятувальників зазначається, що також постраждала критична інфраструктура.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Мер міста Геннадій Труханов також написав про наслідки атаки. Він підтвердив, що ціллю ворога незмінною залишаються енергетична та цивільна інфраструктура. За його словами внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти промисловості та сфери обслуговування, а також житлові будинки.

"КП "Міські дороги" вже прибирають проїжджу частину, щоб вранці на маршрути вийшов громадський транспорт. Зранку на ліквідацію наслідків також виїде спецтехніка. Будуть задіяні працівники ЖКС. За необхідності розгорнемо оперативний штаб, де можна буде подати документи на грошову державну компенсацію та допомогу з міського бюджету", - поінформував Труханов.

Нагадаємо

У п'ятницю ввечері, російські безпілотники атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено промислову будівлю та АЗС.

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