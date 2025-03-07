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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росіяни завдали трьох ударів по Добропіллю на Донеччині: 5 загиблих, 15 поранених

Київ • УНН

 • 22263 перегляди

Внаслідок російських обстрілів Добропілля на Донеччині загинуло щонайменше 5 осіб, 15 поранено. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, рятувальники продовжують роботу на місці трагедії.

росіяни завдали трьох ударів по Добропіллю на Донеччині: 5 загиблих, 15 поранених

Внаслідок обстрілів міста Добропілля Донецької області ввечері, 7 березня, щонайменше п'ятеро людей загинули та 15 поранені. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram голови Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Вадима Філашкіна.

Деталі

У п'ятницю, 07 березня о 23:04 голова Донецької ОДА Вадим Філашкін оприлюднив попередні наслідки удару по Допропіллю.

Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені — такі попередні наслідки ударів по Добропіллю

- йдеться у дописі чиновника.

"Вже вночі росіяни завдали по місту трьох ударів. За попередньою інформацією, пошкоджено 4 багатоповерхівки", - уточнив Філашкін.

Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. Зараз же на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби

- написав очільник Донецької ОДА.

Він закликав не наражати себе на смертельну небезпеку та своєчасно евакуюватися.

Нагадаємо

російські війська завдали авіаударів по Слов'янську, Костянтинівці та Краматорську. Внаслідок обстрілів ворога за добу постраждало 13 цивільних, пошкоджено 116 об'єктів інфраструктури в 9 населених пунктах.

росіяни з артилерії вдарили по Миколаївщині: одна з поранених у вкрай тяжкому стані07.03.25, 13:31 • 13561 перегляд

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