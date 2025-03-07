росіяни завдали трьох ударів по Добропіллю на Донеччині: 5 загиблих, 15 поранених
Київ • УНН
Внаслідок російських обстрілів Добропілля на Донеччині загинуло щонайменше 5 осіб, 15 поранено. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, рятувальники продовжують роботу на місці трагедії.
Внаслідок обстрілів міста Добропілля Донецької області ввечері, 7 березня, щонайменше п'ятеро людей загинули та 15 поранені. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram голови Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Вадима Філашкіна.
Деталі
У п'ятницю, 07 березня о 23:04 голова Донецької ОДА Вадим Філашкін оприлюднив попередні наслідки удару по Допропіллю.
Щонайменше 5 людей загинули і 15 поранені — такі попередні наслідки ударів по Добропіллю
"Вже вночі росіяни завдали по місту трьох ударів. За попередньою інформацією, пошкоджено 4 багатоповерхівки", - уточнив Філашкін.
Остаточна кількість жертв та обсяги руйнувань будуть встановлені пізніше. Зараз же на місці влучань працюють органи влади, поліція, рятувальники та всі відповідальні служби
Він закликав не наражати себе на смертельну небезпеку та своєчасно евакуюватися.
Нагадаємо
російські війська завдали авіаударів по Слов'янську, Костянтинівці та Краматорську. Внаслідок обстрілів ворога за добу постраждало 13 цивільних, пошкоджено 116 об'єктів інфраструктури в 9 населених пунктах.
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