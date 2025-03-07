росіяни з артилерії вдарили по Миколаївщині: одна з поранених у вкрай тяжкому стані
Київ • УНН
Внаслідок артилерійського обстрілу росіянами Куцурубської громади поранено двох місцевих жителів. 51-річна жінка у важкому стані госпіталізована, 48-річному чоловіку надано амбулаторну допомогу.
У Миколаївській області російські війська вдень обстріляли з артилерії Куцурубську громаду, поранено двох місцевих жителів, повідомив у п'ятницю голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
росіяни вдень вдарили з артилерії по Куцурубській громаді. Поранено 51-річну жінку та 48-річного чоловіка. Жінка вкрай важкому стані, госпіталізована в місто
Чоловікові, з його слів, медична допомога надана амбулаторно.
Доповнення
За даними голови ОВА, учора, 6 березня, близько 16:53 ворог здійснив артилерійський обстріл по Куцурубській громаді, постраждалих немає.
Сьогодні, 7 березня, о 6:20, ворог атакував FPV-дроном Очаків. Внаслідок чого пошкоджено вікна приватного будинку. Постраждалих немає.
У ніч на 7 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу Shahed "131/136" та одну крилату ракету типу "Калібр".