Российские войска обстреляли Николаевскую область: одна из раненых в крайне тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате артиллерийского обстрела российскими войсками Куцурубской громады ранены двое местных жителей. 51-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована, 48-летнему мужчине оказана амбулаторная помощь.
В Николаевской области российские войска днем обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду, ранены двое местных жителей, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
россияне днем ударили из артиллерии по Куцурубской громаде. Ранена 51-летняя женщина и 48-летний мужчина. Женщина в крайне тяжелом состоянии, госпитализирована в город
Мужчине, по его словам, медицинская помощь оказана амбулаторно.
Дополнение
По данным главы ОВА, вчера, 6 марта, около 16:53 враг осуществил артиллерийский обстрел по Куцурубской громаде, пострадавших нет.
Сегодня, 7 марта, в 6:20, враг атаковал FPV-дроном Очаков. В результате чего повреждены окна частного дома. Пострадавших нет.
В ночь на 7 марта силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БПЛА типа Shahed "131/136" и одна крылатая ракета типа "Калибр".