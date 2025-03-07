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Российские войска обстреляли Николаевскую область: одна из раненых в крайне тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 13560 просмотра

В результате артиллерийского обстрела российскими войсками Куцурубской громады ранены двое местных жителей. 51-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализирована, 48-летнему мужчине оказана амбулаторная помощь.

Российские войска обстреляли Николаевскую область: одна из раненых в крайне тяжелом состоянии

В Николаевской области российские войска днем обстреляли из артиллерии Куцурубскую громаду, ранены двое местных жителей, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

россияне днем ударили из артиллерии по Куцурубской громаде. Ранена 51-летняя женщина и 48-летний мужчина. Женщина в крайне тяжелом состоянии, госпитализирована в город

- написал Ким.

Мужчине, по его словам, медицинская помощь оказана амбулаторно.

Дополнение

По данным главы ОВА, вчера, 6 марта, около 16:53 враг осуществил артиллерийский обстрел по Куцурубской громаде, пострадавших нет.

Сегодня, 7 марта, в 6:20, враг атаковал FPV-дроном Очаков. В результате чего повреждены окна частного дома. Пострадавших нет.

В ночь на 7 марта силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожен один БПЛА типа Shahed "131/136" и одна крылатая ракета типа "Калибр".

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