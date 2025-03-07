росіяни вночі вдарили з авіації по Донеччині: серед поранених троє дітей

Російські війська вночі обстріляли Слов’янськ у Донецькій області, поранивши 6 містян, серед яких двоє дітей, а також Костянтинівку і Краматорськ, де також поранено дитину, повідомили в Офісі Генпрокурора та у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 6 березня 2025 року, о 22:25, окупанти завдали авіаудар по Слов’янську. Попередньо, проти цивільного населення ворог використав "ФАБ-250" з УМПК. Засіб ураження поцілив по приватному сектору.

Тілесні ушкодження зазнали подружня пара віком та їх 4-річна донька. Також постраждали 30-річна матір з 3-річною дівчинкою. Крім того, поранено ще одного пенсіонера віком - повідомили у прокуратурі.

У постраждалих, як повідомляється, діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, й осколкове поранення. Їх доставлено до лікарні. На момент атаки вона перебували у своїх оселях.

У місті пошкоджено 28 приватних будинків і 5 легкових автомобілів.

Доповнення

За даними поліції Донеччини, протягом минулої доби поліція зафіксувала 3 085 ворожих атак по лінії фронту та житловому сектору у регіоні, 13 людей поранено, з них троє дітей. Під вогнем перебували 9 населених пунктів: міста Добропілля, Костянтинівка, Краматорськ, Мирноград, Покровськ, Слов’янськ, Торецьк, села Багатир, Миколаївка. Пошкоджено 116 цивільних об’єктів, з них 93 житлових будинки:

На Краматорськ росіяни скинули три бомби «ФАБ-250» - поранили двох цивільних осіб, пошкодили 4 приватних будинки, нежитлове приміщення, 6 автомобілів.

Трьома ФАБами ворог вдарив по Костянтинівці – є поранений, руйнувань зазнали 6 багатоквартирних і 23 приватних будинки, магазин, адмінбудівля, три гаражі, 2 газопроводи, 2 лінії електропередач.

У Слов’янську внаслідок влучання бомби «ФАБ-250» травмовано 6 мирних жителів, зокрема двох дівчат 2020 та 2021 років народження. Пошкоджено 28 приватних будинків, 5 цивільних авто.

Багатир окупанти обстріляли з артилерії – поранили двох цивільних осіб.

Одна людина поранена в Мирнограді через удар FPV-дроном. У Покровську пошкоджено 4 багатоквартирних і 2 приватних будинки.

Добропілля війська рф атакували з РСЗВ «Торнадо-С» - пошкодили 16 приватних будинків і 2 авто.

Окрім того, за даними поліції, сьогодні близько 03:00 росія завдала авіаударів по трьох населених пунктах: