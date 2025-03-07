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Российские войска ночью нанесли авиаудары по Донецкой области: среди раненых трое детей

Киев • УНН

 • 14719 просмотра

Российские войска ночью нанесли авиаудары по Славянску, Константиновке и Краматорску. В результате обстрелов врага за сутки пострадало 13 гражданских, повреждено 116 объектов инфраструктуры в 9 населенных пунктах.

Российские войска ночью нанесли авиаудары по Донецкой области: среди раненых трое детей

Российские войска ночью обстреляли Славянск в Донецкой области, ранив 6 местных жителей, среди которых двое детей, а также Константиновку и Краматорск, где также ранен ребенок, сообщили в Офисе Генпрокурора и в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 6 марта 2025 года, в 22:25, оккупанты нанесли авиаудар по Славянску. Предварительно, против гражданского населения враг использовал "ФАБ-250" с УМПК. Средство поражения попало по частному сектору.

Телесные повреждения получили супружеская пара и их 4-летняя дочь. Также пострадали 30-летняя мать с 3-летней девочкой. Кроме того, ранен еще один пенсионер

- сообщили в прокуратуре.

У пострадавших, как сообщается, диагностированы минно-взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Их доставили в больницу. На момент атаки они находились в своих домах.

В городе повреждено 28 частных домов и 5 легковых автомобилей.

Дополнение

По данным полиции Донецкой области, в течение прошедших суток полиция зафиксировала 3 085 вражеских атак по линии фронта и жилому сектору в регионе, 13 человек ранены, из них трое детей. Под огнем находились 9 населенных пунктов: города Доброполье, Константиновка, Краматорск, Мирноград, Покровск, Славянск, Торецк, села Багатырь, Николаевка. Повреждено 116 гражданских объектов, из них 93 жилых дома:

  • На Краматорск россияне сбросили три бомбы «ФАБ-250» - ранили двух гражданских лиц, повредили 4 частных дома, нежилое помещение, 6 автомобилей.
    • Тремя ФАБами враг ударил по Константиновке – есть раненый, разрушения понесли 6 многоквартирных и 23 частных дома, магазин, административное здание, три гаража, 2 газопровода, 2 линии электропередач.
      • В Славянске в результате попадания бомбы «ФАБ-250» травмировано 6 мирных жителей, в том числе две девочки 2020 и 2021 годов рождения. Повреждено 28 частных домов, 5 гражданских авто.
        • Багатырь оккупанты обстреляли из артиллерии – ранили двух гражданских лиц.
          • Один человек ранен в Мирнограде из-за удара FPV-дроном. В Покровске повреждено 4 многоквартирных и 2 частных дома.
            • Доброполье войска рф атаковали из РСЗО «Торнадо-С» - повреждено 16 частных домов и 2 авто.

              Кроме того, по данным полиции, сегодня около 03:00 россия нанесла авиаудары по трем населенным пунктам:

              • В Краматорске ранен ребенок.
                • В поселке Беленькое Краматорской ТГ повреждено как минимум 4 частных дома.
                  • В Константиновке последствия обстрела устанавливаются.
                    Юлия Шрамко

                    Юлия Шрамко

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