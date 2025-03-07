россияне нанесли три удара по Доброполью в Донецкой области: 5 погибших, 15 раненых
Киев • УНН
В результате российских обстрелов Доброполья в Донецкой области погибли по меньшей мере 5 человек, 15 ранены. Повреждены 4 многоэтажных дома, спасатели продолжают работу на месте трагедии.
В результате обстрелов города Доброполье Донецкой области вечером 7 марта, как минимум пятеро людей погибли и 15 ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной государственной администрации (ОГА) Вадима Филашкина.
Детали
В пятницу, 07 марта в 23:04 глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин обнародовал предварительные последствия удара по Доброполью.
Как минимум 5 человек погибли и 15 ранены - такие предварительные последствия ударов по Доброполью
"Уже ночью россияне нанесли по городу три удара. По предварительной информации, повреждено 4 многоэтажки", - уточнил Филашкин.
Окончательное количество жертв и объемы разрушений будут установлены позже. Сейчас же на месте попаданий работают органы власти, полиция, спасатели и все ответственные службы
Он призвал не подвергать себя смертельной опасности и своевременно эвакуироваться.
Напоминаем
российские войска нанесли авиаудары по Славянску, Константиновке и Краматорску. В результате обстрелов врага за сутки пострадало 13 гражданских, повреждено 116 объектов инфраструктуры в 9 населенных пунктах.
Российские войска обстреляли Николаевскую область: одна из раненых в крайне тяжелом состоянии07.03.25, 13:31 • 13560 просмотров