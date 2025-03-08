Вспыхнули пожары, пострадала критическая инфраструктура: в Одессе показали последствия массированной атаки БПЛА
Киев • УНН
российские войска нанесли массированный дроновый удар по Одессе, вызвав пожары и повреждения инфраструктуры. Пострадали промышленные объекты, энергетическая инфраструктура и жилые дома, жертв нет.
российские войска вечером 7 марта, нанесли массированный дроновый удар по Одессе. В городе вспыхнули пожары, зафиксировано много повреждений. Об этом информирует УНН с ссылкой на Telegram-каналы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и мэра Одессы Геннадия Труханова.
В результате массированной атаки дронов в Одессе вспыхнули пожары. Горели ангар с сельскохозяйственной техникой, здание СТО, автомагазин, солнечные панели, сложенные на открытой территории, и четырехэтажное промышленное здание
В сообщении спасателей отмечается, что также пострадала критическая инфраструктура.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Мэр города Геннадий Труханов также написал о последствиях атаки. Он подтвердил, что целью врага неизменно остаются энергетическая и гражданская инфраструктура. По его словам, в результате обстрела повреждены объекты промышленности и сферы обслуживания, а также жилые дома.
"КП "Городские дороги" уже убирают проезжую часть, чтобы утром на маршруты вышел общественный транспорт. Утром на ликвидацию последствий также выедет спецтехника. Будут задействованы работники ЖКС. При необходимости развернем оперативный штаб, где можно будет подать документы на денежную государственную компенсацию и помощь из городского бюджета", - проинформировал Труханов.
Напоминаем
В пятницу вечером российские беспилотники атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате атаки повреждено промышленное здание и АЗС.
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