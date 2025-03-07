Масована атака дронів на Одесу: пошкоджено АЗС та промислову будівлю
Київ • УНН
Російські безпілотники атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено промислову будівлю та АЗС, інформація про постраждалих уточнюється.
Ворог знову наніс масований дроновий удар по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Є пошкодження та руйнування. Внаслідок падіння уламків зайнялася промислова будівля та АЗС. Над ліквідацією наслідків ворожих атак працюють всі відповідні служби
За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється.
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