Массовая атака дронов на Одессу: повреждены АЗС и промышленное здание
Киев • УНН
Российские беспилотники атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате атаки повреждено промышленное здание и АЗС, информация о пострадавших уточняется.
Враг снова нанес массированный дроновый удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Одессы. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Есть повреждения и разрушения. В результате падения обломков загорелось промышленное здание и АЗС. Над ликвидацией последствий вражеских атак работают все соответствующие службы
По его словам, информация о пострадавших уточняется.
Ранее
В Одессе зафиксирована новая атака вражеских беспилотников, прогремели взрывы.
ДТЕК подвергся новым атакам на объекты в Полтавской и Одесской областях07.03.25, 12:10 • 15431 просмотр