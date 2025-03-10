Одеса під атакою ворожих дронів, лунають вибухи
Київ • УНН
В Одесі чутно вибухи та роботу ППО через атаку ворожих безпілотників. Мешканців просять залишатися в укриттях.
Ворожі безпілотники атакують Одесу, у місті гучно, передає УНН.
"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.
За даними місцевих ЗМІ, у місті чути вибухи та звуки роботи ППО.
Жителів Одеської області просять залишатися в безпечних місцях до відбою.
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