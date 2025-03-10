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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33270 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Одеса під атакою ворожих дронів, лунають вибухи

Київ • УНН

 • 68883 перегляди

В Одесі чутно вибухи та роботу ППО через атаку ворожих безпілотників. Мешканців просять залишатися в укриттях.

Одеса під атакою ворожих дронів, лунають вибухи

Ворожі безпілотники атакують Одесу, у місті гучно, передає УНН.

"У місті чутно вибухи! Будьте у безпечних місцях", - повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

За даними місцевих ЗМІ, у місті чути вибухи та звуки роботи ППО.

Жителів Одеської області просять залишатися в безпечних місцях до відбою.

Атака рф дронами на Одесу залишила без світла до півтори тисячі людей: нові фото наслідків08.03.25, 10:24 • 18441 перегляд

Антоніна Туманова

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