Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума, которая ранее фактически "выжила" общественный совет и поссорилась с Transparency International Ukraine, теперь пытается создать иллюзию сотрудничества с антикоррупционной общественностью. Она подписала меморандум с ОО "UA Experts" и заявила, что это еще один шаг к "прозрачности и добродетельности" в работе АРМА. Но станет ли агентство действительно более открытым для граждан, покажет только время, пишет УНН.

Детали

Елена Дума с гордостью заявила, что АРМА будет сотрудничать с ОО "UA Experts" для внедрения европейских стандартов и совершенствования антикоррупционной политики.

Подписали важный меморандум о сотрудничестве между АРМА и ОО "UA Experts". Это еще один шаг к укреплению верховенства права и эффективному управлению арестованными активами… Это соглашение является еще одним шагом к усилению прозрачности, добродетельности и эффективности в сфере управления арестованными активами. Сотрудничество с антикоррупционной общественностью позволит повысить уровень доверия общества к государственным процессам и будет способствовать большей открытости деятельности АРМА - подчеркнула Дума.

Однако на самом деле АРМА уже не в первый раз подписывает громкие меморандумы, которые не имеют практической пользы. Ранее были подписаны соглашения с Государственным космическим агентством и Национальной службой посредничества и примирения (НСПП).

Изменилось ли что-то после предыдущих "стратегических партнерств"? Стала ли работа агентства более эффективной и были ли все активы из космоса уже найдены? Ответ, кажется, очевиден.

Особенно иронично выглядит новое заявление Думы на фоне ее конфликта с антикоррупционными организациями. Ранее Transparency International критиковала АРМА за несоответствие европейским стандартам и непрозрачность в работе с арестованными активами. Теперь агентство подписывает меморандум с ОО "UA Experts", которая, по словам руководства АРМА, призвана стать "флагманом изменений". Выглядит так, будто руководство агентства пытается компенсировать утрату доверия со стороны общественности и антикоррупционеров.

Однако, пока АРМА во главе с Думой борется не за реальную прозрачность, а за собственный имидж, проблемы с управлением арестованными активами остаются нерешенными. Возможно, стоит напомнить, что открытость агентства не измеряется количеством подписанных меморандумов, а реальными действиями?

Напоминаем

Еще в сентябре 2024 года все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. Таким образом, АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность этого органа прозрачной.