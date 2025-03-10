Голова АРМА Дума після конфлікту з антикорупціонерами намагається повернути довіру новим меморандумом

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума, яка раніше фактично "вижила" громадську раду та розсварилася з Transparency International Ukraine, тепер намагається створити ілюзію співпраці з антикорупційною громадськістю. Вона підписала меморандум з ГО "UA Experts" і заявила, що це ще один крок до "прозорості та доброчесності" у роботі АРМА. Але чи стане агентство дійсно відкритішим для громадян, покаже лише час, пише УНН.

Деталі

Олена Дума з гордістю заявила, що АРМА співпрацюватиме з ГО "UA Experts" для впровадження європейських стандартів та вдосконалення антикорупційної політики.

Підписали важливий меморандум про співпрацю між АРМА та ГО "UA Experts". Це ще один крок до зміцнення верховенства права та ефективного управління арештованими активами… Ця угода є ще одним кроком до посилення прозорості, доброчесності та ефективності у сфері управління арештованими активами. Співпраця з антикорупційною громадськістю дозволить підвищити рівень довіри суспільства до державних процесів та сприятиме більшій відкритості діяльності АРМА - наголосила Дума.

Проте в реальності АРМА вже не вперше підписує гучні меморандуми, які не мають практичної користі. Раніше були підписані угоди з Державним космічним агентством і Національною службою посередництва і примирення (НСПП).

Чи змінилося щось після попередніх "стратегічних партнерств"? Чи стала робота агентства більш ефективною і чи всі активи з космосу вже розшукали? Відповідь, здається, очевидна.

Особливо іронічно виглядає нова заява Думи на тлі її конфлікту з антикорупційними організаціями. Раніше Transparency International критикувала АРМА за невідповідність європейським стандартам та непрозорість у роботі з арештованими активами. Тепер агентство підписує меморандум з ГО "UA Experts", яка, за словами головами АРМА, покликана стати "флагманом змін". Виглядає так, ніби керівництво агентства намагається компенсувати втрату довіри з боку громадськості та антикорупціонерів.

Однак, поки АРМА на чолі з Думою бореться не за реальну прозорість, а за власний імідж, проблеми з управлінням арештованими активами залишаються невирішеними. Можливо варто нагадати, що відкритість агентства не вимірюється кількістю підписаних меморандумів, а реальними діями?

Нагадаємо

Ще у вересні 2024 року всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. Таким чином, АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність цього органу прозорою.