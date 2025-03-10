Справедливый и долгосрочный мир достижим под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины заявил о необходимости сочетания сильных позиций на фронте и дипломатии для достижения справедливого мира. Украина готовится к переговорам в Саудовской Аравии по установлению режима тишины.
Сильные позиции на фронте и сильная дипломатия должны работать вместе для справедливого и длительного мира, и под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой это абсолютно достижимо. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Новые оборонные пакеты, укрепление ПВО и еще больше инвестиций в наш ОПК. За несколько недель европейские страны приняли десятки решений для увеличения поддержки Украины. Сильные позиции на фронте и сильная дипломатия должны работать вместе для справедливого и длительного мира. Под руководством США и в сотрудничестве со всей Европой это абсолютно достижимо. Мир – наша общая цель
Напомним
Во время завтрашних переговоров с США в Саудовской Аравии Украина предложит установить режим тишины на море и запрет на дальнобойные удары.