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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Справедливий і тривалий мир досяжний за лідерства США та у співпраці з усією Європою - Зеленський

Київ • УНН

 • 41670 перегляди

Президент України заявив про необхідність поєднання сильних позицій на фронті та дипломатії для досягнення справедливого миру. Україна готується до переговорів у Саудівській Аравії щодо встановлення режиму тиші.

Справедливий і тривалий мир досяжний за лідерства США та у співпраці з усією Європою - Зеленський

Сильні позиції на фронті та сильна дипломатія мають працювати разом для справедливого й тривалого миру і за лідерства США та у співпраці з усією Європою це абсолютно досяжно. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Нові оборонні пакети, зміцнення ППО та ще більше інвестицій у наш ОПК. За кілька тижнів європейські країни ухвалили десятки рішень для збільшення підтримки України. Сильні позиції на фронті та сильна дипломатія мають працювати разом для справедливого й тривалого миру. За лідерства США та у співпраці з усією Європою це абсолютно досяжно. Мир – наша спільна мета 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Під час завтрашніх переговорів із США у Саудівській Аравії Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Саудівська Аравія
Володимир Зеленський
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Україна
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