Справедливий і тривалий мир досяжний за лідерства США та у співпраці з усією Європою - Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив про необхідність поєднання сильних позицій на фронті та дипломатії для досягнення справедливого миру. Україна готується до переговорів у Саудівській Аравії щодо встановлення режиму тиші.
Сильні позиції на фронті та сильна дипломатія мають працювати разом для справедливого й тривалого миру і за лідерства США та у співпраці з усією Європою це абсолютно досяжно. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
Нові оборонні пакети, зміцнення ППО та ще більше інвестицій у наш ОПК. За кілька тижнів європейські країни ухвалили десятки рішень для збільшення підтримки України. Сильні позиції на фронті та сильна дипломатія мають працювати разом для справедливого й тривалого миру. За лідерства США та у співпраці з усією Європою це абсолютно досяжно. Мир – наша спільна мета
Нагадаємо
Під час завтрашніх переговорів із США у Саудівській Аравії Україна пропонуватиме встановлення режиму тиші на морі та заборону на далекобійні удари.