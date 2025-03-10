Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может оказаться под угрозой в случае, если парламент примет законопроект о регулировании деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, предложенный председателем комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Сергей Шабовта.

К сожалению, Украина отличается как государство тем, что она с легкостью дает обещания и якобы подписывается под различными меморандумами, в которых она будет выполнять обязательства по тем или иным направлениям. А в реальной практике тут же начинает их сама нарушать, не выдерживать и так далее. Даже не пытаясь очень, скажем, профессионально объяснять, а почему так происходит - отметил Шабовта.

Он подчеркнул, что сотрудничество с МВФ очень помогало Украине стабилизировать локальные ситуации и часто, когда наше государство нуждалось в помощи, именно Международный валютный фонд шел навстречу.

"Да, это драконовские кредиты, они очень сложные, но они нас выручали. Поэтому, честно говоря, с таким отношением к обязательствам украинской стороны, мы можем когда-то оказаться в ситуации, когда нам будут просто отказывать, тыкая носом и говоря: так не бывает, чтобы была игра в одни ворота", - отметил Шабовта.

Политолог подчеркнул, что для международной кредитно-финансовой системы одним из базовых требований является соблюдение правил и договоренностей, без этого сама система перестала бы существовать.

"То есть, позорно и традиционно стыдно, поскольку мы не в первый раз показываем, что мы ничего не выдерживаем и не выполняем, а обязательства на себя легко берем", - добавил Шабовта.

Контекст

Председатель налогового комитета парламента Данил Гетманцев внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования". После детального изучения документа стало понятно, что предложенные изменения противоречат Конституции Украины в части права граждан на свободное владение имуществом, а также права на судебное обжалование и справедливый суд. Кроме того, законодательная инициатива Гетманцева нарушает ряд действующих законов и создает большие коррупционные риски. Кроме того, законопроект Гетманцева противоречит обязательствам, взятым Украиной перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках действующей программы финансирования.

Напоминаем

Основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко критиковал законопроект Гетманцева в части ограничения сроков для обжалования в судах решений ФГВФО до 1 месяца. По его словам, это противоречит общим принципам гражданского законодательства и создает предпосылки для злоупотреблений ответственными должностными лицами. Юрист подчеркнул, что это не соответствует статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также противоречит практике Европейского суда по правам человека, который требует обеспечения разумных сроков для обращения в суд.

Председатель ГО "Независимое антикоррупционное бюро Украины" Арсен Маринушкин считает, что законопроект Гетманцева лоббистский и является попыткой создать удобную правовую реальность для ФГВФО.

"Уже не в первый раз наблюдаю тревожную тенденцию в законотворчестве, когда в специальных законах авторы пытаются устанавливать "срок исковой давности" там, где ее по определению быть не может. На мой взгляд, с одной стороны это юридическая манипуляция, чтобы оправдать Фонд гарантирования за возможные ошибки, а с другой элементарное непонимание правовых основ", - отметил Арсен Маринушкин.