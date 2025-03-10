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Законопроєкт Гетманцева про Фонд гарантування вкладів ставить під загрозу співпрацю України з МВФ – політолог

Київ • УНН

 • 107833 перегляди

Політолог Сергій Шабовта попереджає про ризики для співпраці з МВФ через новий законопроєкт щодо ФГВФО. Ініціатива Гетманцева суперечить Конституції та створює корупційні ризики.

Законопроєкт Гетманцева про Фонд гарантування вкладів ставить під загрозу співпрацю України з МВФ – політолог

Співпраця України з Міжнародним валютним фондом може опинитися під загрозою у разі, якщо парламент ухвалить законопроєкт про регулювання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, запропонований головою комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Сергій Шабовта.

На жаль, Україна відрізняється як держава тим, що вона з легкістю дає обіцянки й нібито підписується під різними меморандумами, в яких вона буде виконувати зобов'язання по тим чи іншим напрямкам. А в реальній практиці тут же починає їх сама порушувати, не витримувати і так далі. Навіть не намагаючись дуже, скажімо, фахово пояснювати, а чому так відбувається

- зазначив Шабовта.

Він підкреслив, що співпраця з МВФ дуже допомагала Україні стабілізувати локальні ситуації і часто, коли наша держава потребувала допомоги, саме Міжнародний валютний фонд йшов на зустріч.

"Так, це драконівські кредити, вони дуже складні, але вони нас виручали. Тому, чесно кажучи, з таким ставленням до зобов'язань української сторони, ми можемо колись опинитись в ситуації, коли нам будуть просто відмовляти, тикаючи носом і казати: так не буває, щоб була гра в одні ворота", - зазначив Шабовта.

Політолог підкреслив, що для міжнародної кредитно-фінансової системи, одним із базових вимог є дотримання правил і домовленостей, без цього сама система перестала б існувати.

"Тобто, ганебно і традиційно соромно, оскільки ми не вперше показуємо, що ми нічого не витримуємо і не виконуємо, а зобов'язання на себе легко беремо", - додав Шабовта.

Контекст

Голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев вніс на розгляд Верховної Ради проєкт закону  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування". Після детального вивчення документа стало зрозуміло, що запропоновані зміни суперечать Конституції України в частині права громадян на вільне володіння майном, а також права на судове оскарження та справедливий суд. Крім того, законодавча ініціатива Гетманцев порушує низку чинних законів і створює великі корупційні ризики. Крім того, законопроєкт Гетманцева суперечить зобов’язанням, взятим Україною перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах чинної програми фінансування.

Нагадаємо

Засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери"  Дмитро Касьяненко розкритикував законопроєкт Гетманцева в частині обмеження строків для оскарження в судах рішень ФГВФО до 1 місяця. За його словами, це суперечить загальним засадам цивільного законодавства і створює передумови для зловживань відповідальними посадовими особами. Юрист наголосив, що це не відповідає статті 55 Конституції України, яка гарантує кожному право на судовий захист, а також суперечить практиці Європейського суду з прав людини, що вимагає забезпечення розумних строків для звернення до суду.

Голова ГО "Незалежне антикорупційне бюро України" Арсен Марінушкін вважає, що законопроєкт Гетманцева лобістський і є спробою створити зручну правову реальність для ФГВФО.

"Вже не вперше спостерігаю тривожну тенденцію в законотворчості, коли в спеціальних законах автори намагаються встановлювати "позовну давність" там, де її за визначенням бути не може. На мою думу з одного боку це юридична маніпуляція, щоб виправдати Фонд гарантування за можливі помилки, а з іншого елементарне нерозуміння правових основ", - зазначив Арсен Марінушкін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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