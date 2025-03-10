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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Киев • УНН

 • 117003 просмотра

Водитель Tesla сбил военнослужащего ТЦК во время проверки военнообязанных в Днепре. Пострадавший оказался на капоте автомобиля и получил телесные повреждения, возбуждено уголовное производство.

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Правоохранители Днепра открыли уголовное производство в отношении водителя автомобиля Tesla, который "катал" на капоте военного ТЦК, по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений. Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП, передает УНН.

Детали

Как рассказали в ТЦК, сегодня, 10 марта, во время оповещения военнообязанных одна из групп районного ТЦК совместно с работниками Национальной полиции выявила двух нарушителей военного учета, которые находятся в розыске.

К месту происшествия подъехал автомобиль Tesla. Водитель, который представился руководителем выявленных лиц, не имел при себе ни одного военно-учетного документа и начал вести себя агрессивно. Он приказал военнообязанным сесть в авто, однако их остановили работники полиции.

Реагируя на это, водитель толкнул одного из работников ТЦК и СП, после чего внезапно сел за руль, резко тронулся и сбил другого военнослужащего. Пострадавший оказался на капоте автомобиля и получил телесные повреждения 

- отметили в ТЦК.

Военнослужащий находится в медицинском учреждении, его жизни ничего не угрожает, а степень тяжести его травм будет установлена специалистами во время медицинского исследования в рамках уголовного производства.

В отношении правонарушителя зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение 

- добавили в ТЦК.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что в сети распространялось видео, на котором водитель автомобиля Tesla "катал" на капоте якобы военного ТЦК в Днепре.

В полиции Днепропетровской области журналисту УНН рассказали, что водитель и авто установлены, решается вопрос о правовой квалификации.

Напоминаем

В Хмельницком задержали двух мужчин, которые вчера, 9 марта, во время проверки документов напали на военнослужащего ТЦК, нанеся ему многочисленные телесные повреждения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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