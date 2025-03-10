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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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У Хмельницькому двоє чоловіків напали на військового ТЦК під час перевірки документів: їх затримали

Київ • УНН

 • 18057 перегляди

Двоє розшукуваних чоловіків напали на офіцера ТЦК у Хмельницькому, завдавши йому тілесних ушкоджень. Нападників затримано, їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Хмельницькому двоє чоловіків напали на військового ТЦК під час перевірки документів: їх затримали

У Хмельницькому затримали двох чоловіків, які вчора, 9 березня, під час перевірки документів напали на військового ТЦК, завдавши йому численних тілесних ушкоджень. Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП 10 березня, передає УНН.

Деталі

Як повідомили в ТЦК, учора, 9 березня, у Хмельницькому під час перевірки документів та оповіщення військовозобов’язаних стався напад на групу оповіщення Хмельницького районного ТЦК.

"Двоє громадян, які перебували в розшуку, під час перевірки документів вчинили фізичний опір та напали на офіцера Сухопутних військ Збройних Сил України, завдавши йому численних тілесних ушкоджень. Правопорушників затримано та передано до правоохоронних органів, їм загрожує до п’яти років позбавлення волі. Постраждалому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Загрози його життю немає", - зазначили в ТЦК.

Нагадаємо

На початку 2025 року відкрито 9658 проваджень через несплачені штрафи від ТЦК, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік. Найбільше штрафують у Дніпропетровській області, Києві та на Полтавщині.

Павло Башинський

Павло Башинський

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