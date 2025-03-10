В Хмельницком двое мужчин напали на военного ТЦК во время проверки документов: их задержали
Киев • УНН
Двое разыскиваемых мужчин напали на офицера ТЦК в Хмельницком, причинив ему телесные повреждения. Нападавшие задержаны, им грозит до 5 лет лишения свободы.
В Хмельницком задержали двух мужчин, которые вчера, 9 марта, во время проверки документов напали на военнослужащего ТЦК, нанеся ему многочисленные телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкого областного ТЦК и СП 10 марта, передает УНН.
Детали
Как сообщили в ТЦК, вчера, 9 марта, в Хмельницком во время проверки документов и оповещения военнообязанных произошел нападение на группу оповещения Хмельницкого районного ТЦК.
"Два гражданина, которые находились в розыске, во время проверки документов оказали физическое сопротивление и напали на офицера Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, нанеся ему многочисленные телесные повреждения. Правонарушители задержаны и переданы в правоохранительные органы, им грозит до пяти лет лишения свободы. Пострадавшему военнослужащему оказана медицинская помощь. Угрозы его жизни нет", - отметили в ТЦК.
Напоминаем
В начале 2025 года открыто 9658 производств из-за неуплаченных штрафов от ТЦК, что почти равно показателю за весь 2023 год. Больше всего штрафуют в Днепропетровской области, Киеве и на Полтавщине.