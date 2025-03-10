Штрафи від ТЦК: за 2 місяці 2025 року майже досягнуто рівня всього 2023 року
Київ • УНН
На початку 2025 року відкрито 9658 проваджень через несплачені штрафи від ТЦК, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік. Найбільше штрафують у Дніпропетровській області, Києві та на Полтавщині.
Досі не сплачені понад 20% проваджень, відкритих у 2023 році, а серед боргів 2023 року за штрафи ТЦК не сплачено понад 50%.
Передає УНН із посиланням на Opendatabot.
На початку 2025 року спостерігається стрімке зростання кількості протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку.
9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК — було відкрито від початку року. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік — 10 541 провадження.
ДБР передало до суду справу про відмивання 140 млн грн ексначальником одеського ТЦК та СП Борисова05.03.25, 12:50 • 13904 перегляди
Також ідеться про затримки із сплатою штрафів:
23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.
Географія найбільшої активності щодо штрафів ТЦК:
Найбільш активно, за даними Opendatabot, у 2025 році штрафують у таких регіонах:
- Дніпропетровщина - 1 053 провадження;
- Київ - 1 003;
- Полтавщина - 916.
Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36-45 років.
Довідково
Чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення — таку норму було введено торік. До того сума штрафу складала 1700 грн. Штраф для громадян становить від 17 000 до 25 500 грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.
В Україні спростили військовий облік для людей з інвалідністю: що зміниться15.02.25, 19:31 • 58615 переглядiв