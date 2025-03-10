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Штрафи від ТЦК: за 2 місяці 2025 року майже досягнуто рівня всього 2023 року

Київ • УНН

 • 14453 перегляди

На початку 2025 року відкрито 9658 проваджень через несплачені штрафи від ТЦК, що майже дорівнює показнику за весь 2023 рік. Найбільше штрафують у Дніпропетровській області, Києві та на Полтавщині.

Штрафи від ТЦК: за 2 місяці 2025 року майже досягнуто рівня всього 2023 року


Досі не сплачені понад 20% проваджень, відкритих у 2023 році, а серед боргів 2023 року за штрафи ТЦК не сплачено понад 50%.

Передає УНН із посиланням на Opendatabot.

На початку 2025 року спостерігається стрімке зростання кількості протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку.

9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК — було відкрито від початку року. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік — 10 541 провадження.

- інформує Opendatabot.

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Також ідеться про затримки із сплатою штрафів:

23% проваджень, відкритих у 2023 році, досі не сплачені. Серед торішніх боргів за штрафи ТЦК не сплачено 52%.

- пише портал.

Географія найбільшої активності щодо штрафів ТЦК:

Найбільш активно, за даними Opendatabot, у 2025 році штрафують у таких регіонах:

  • Дніпропетровщина - 1 053 провадження;
    • Київ - 1 003;
      • Полтавщина - 916.

        Майже половину від протермінованих штрафів цьогоріч виписали українцям у віці 25-35 років. Ще 38% проваджень припадає на людей віком 36-45 років.

        Довідково

        Чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення — таку норму було введено торік. До того сума штрафу складала 1700 грн. Штраф для громадян становить від 17 000 до 25 500 грн, а для посадових і юридичних осіб — від 34 000 до 59 000 грн.

        В Україні спростили військовий облік для людей з інвалідністю: що зміниться15.02.25, 19:31 • 58615 переглядiв

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