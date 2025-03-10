Штрафи від ТЦК: за 2 місяці 2025 року майже досягнуто рівня всього 2023 року

Досі не сплачені понад 20% проваджень, відкритих у 2023 році, а серед боргів 2023 року за штрафи ТЦК не сплачено понад 50%.

Передає УНН із посиланням на Opendatabot.

На початку 2025 року спостерігається стрімке зростання кількості протермінованих та несплачених штрафів через порушення правил військового обліку.

9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку — тобто через протерміновані та несплачені штрафи від ТЦК — було відкрито від початку року. Це майже стільки ж, як за весь 2023 рік — 10 541 провадження.