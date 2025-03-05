ДБР передало до суду справу про відмивання 140 млн грн ексначальником одеського ТЦК та СП Борисова
Київ • УНН
ДБР передало до суду справу проти колишнього начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова за відмивання 140 млн грн. Підозрюваний організував схему через купівлю елітних авто та нерухомості за кордоном на суму понад 190 млн грн.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисоваза підозрою в організації легалізації (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом, на суму понад 140 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
Деталі
У ході розслідування задокументовано факти придбання членами сім’ї фігуранта коштовних автомобілів в Україні з подальшим вивезенням за кордон, а також купівлі елітної нерухомості за межами країни на загальну суму понад 190 мільйонів гривень.
Крім того, встановлено низку закордонних банківських рахунків членів його сім’ї та простежено рух коштів, за які купувалося це майно.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами фігуранта і його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджене.
За таких обставин підозрюваний організував набуття, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами й нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони одержані злочинним шляхом. Це здійснювалося шляхом фінансових операцій, правочинів, переміщення, зміни форми (перетворення) майна, а також через дії, спрямовані на приховування його власності, прав на нього та джерел походження.
Фігурант обвинувачується за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України (організація легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо
У 2023 році журналісти знайшли у начальника одеського військкомату Євгена Борисова нерухомість на мільйони в Іспанії.
23 червня Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де доручив Головкому Валерію Залужному негайно звільнити з посади одеського "воєнкома".
Україна надіслала запити в Іспанію щодо майна колишнього одеського військкома Борисова.
Крім того, НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова на понад 188 млн грн. Матеріали було направлено до ДБР для вирішення питання щодо внесення відомостей до ЄРДР.
Після чого суд відправив під варту колишнього начальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова на два місяці з можливістю внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.
28 травня, у Києві на виході із СІЗО працівники ДБР вже повторно затримували ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова через інформацію, що після сплати застави він планував виїхати за кордон.
25 грудня ДБР затримало ексначальника Одеського ТЦК Борисова після внесення за нього застави у 39,3 млн грн. Йому інкримінували нові правопорушення, включаючи організацію перешкоджання діяльності ЗСУ.
Печерський суд Києва взяв під варту колишнього начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова. Альтернативою триманню під вартою є застава у розмірі 402 мільйони гривень.