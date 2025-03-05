ГБР передало в суд дело о отмывании 140 млн грн экс-начальником одесского ТЦК и СП Борисовым

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Детали

В ходе расследования задокументированы факты приобретения членами семьи фигуранта дорогих автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.

Кроме того, установлено несколько зарубежных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, на которые покупалось это имущество.

Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено.

При таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, относительно которых есть основания полагать, что они получены преступным путем. Это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (преобразования) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения.

Фигурант обвиняется по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем).

Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В 2023 году журналисты нашли у начальника одесского военкомата Евгения Борисова недвижимость на миллионы в Испании.

23 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, где поручил Главкому Валерию Залужному немедленно уволить с должности одесского "военкома".

Украина направила запросы в Испанию относительно имущества бывшего одесского военкома Борисова.

Кроме того, НАЗК выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома Евгения Борисова на более чем 188 млн грн. Материалы были направлены в ГБР для решения вопроса о внесении сведений в ЕРДР.

После чего суд отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

28 мая, в Киеве на выходе из СИЗО сотрудники ГБР уже повторно задерживали эксначальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова из-за информации, что после уплаты залога он планировал выезд за границу.

25 декабря ГБР задержало эксначальника Одесского ТЦК Борисова после внесения за него залога в 39,3 млн грн. Ему инкриминировали новые правонарушения, включая организацию препятствования деятельности ВСУ.

Печерский суд Киева взял под стражу бывшего начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова. Альтернативой содержанию под стражей является залог в размере 402 миллиона гривен.