Штрафы от ТЦК: за 2 месяца 2025 года почти достигнут уровень всего 2023 года

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17775 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34275 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67760 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217630 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125045 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393518 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312334 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214107 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244399 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255230 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16589 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12322 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13263 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13564 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134341 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217630 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393518 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255456 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312334 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4208 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16115 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47100 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72524 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57582 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Штрафы от ТЦК: за 2 месяца 2025 года почти достигнут уровень всего 2023 года

Киев • УНН

 • 14449 просмотра

В начале 2025 года открыто 9658 производств из-за неуплаченных штрафов от ТЦК, что почти равно показателю за весь 2023 год. Больше всего штрафуют в Днепропетровской области, Киеве и на Полтавщине.

Штрафы от ТЦК: за 2 месяца 2025 года почти достигнут уровень всего 2023 года

До сих пор не оплачены более 20% производств, открытых в 2023 году, а среди долгов 2023 года по штрафам ТЦК не оплачено более 50%.

Передает УНН со ссылкой на Opendatabot.

В начале 2025 года наблюдается резкий рост количества просроченных и неоплаченных штрафов за нарушения правил военного учета.

9 658 исполнительных производств за нарушения правил военного учета — то есть за просроченные и неоплаченные штрафы от ТЦК — было открыто с начала года. Это почти столько же, сколько за весь 2023 год — 10 541 производство.

- информирует Opendatabot.

ГБР передало в суд дело о отмывании 140 млн грн экс-начальником одесского ТЦК и СП Борисовым05.03.25, 12:50 • 13904 просмотра

Также речь идет о задержках с оплатой штрафов:

23% производств, открытых в 2023 году, до сих пор не оплачены. Среди долгов прошлого года по штрафам ТЦК не оплачено 52%.

- пишет портал.

География наибольшей активности по штрафам ТЦК:

Наиболее активно, по данным Opendatabot, в 2025 году штрафуют в таких регионах:

  • Днепропетровская область - 1 053 производства;
    • Киев - 1 003;
      • Полтавская область - 916.

        Почти половину от просроченных штрафов в этом году выписали украинцам в возрасте 25-35 лет. Еще 38% производств приходится на людей в возрасте 36-45 лет.

        Справочно

        Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение — такую норму ввели в прошлом году. До этого сумма штрафа составляла 1700 грн. Штраф для граждан составляет от 17 000 до 25 500 грн, а для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 грн.

        В Украине упростили воинский учет для людей с инвалидностью: что изменится15.02.25, 19:31 • 58615 просмотров

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Общество
        Украина
        Brent
        $66.30
        Bitcoin
        $83,876.00
        S&P 500
        $5,096.39
        Tesla
        $240.21
        Газ TTF
        $36.40
        Золото
        $3,057.44
        Ethereum
        $1,816.96