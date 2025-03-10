Штрафы от ТЦК: за 2 месяца 2025 года почти достигнут уровень всего 2023 года
Киев • УНН
В начале 2025 года открыто 9658 производств из-за неуплаченных штрафов от ТЦК, что почти равно показателю за весь 2023 год. Больше всего штрафуют в Днепропетровской области, Киеве и на Полтавщине.
До сих пор не оплачены более 20% производств, открытых в 2023 году, а среди долгов 2023 года по штрафам ТЦК не оплачено более 50%.
Передает УНН со ссылкой на Opendatabot.
В начале 2025 года наблюдается резкий рост количества просроченных и неоплаченных штрафов за нарушения правил военного учета.
9 658 исполнительных производств за нарушения правил военного учета — то есть за просроченные и неоплаченные штрафы от ТЦК — было открыто с начала года. Это почти столько же, сколько за весь 2023 год — 10 541 производство.
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Также речь идет о задержках с оплатой штрафов:
23% производств, открытых в 2023 году, до сих пор не оплачены. Среди долгов прошлого года по штрафам ТЦК не оплачено 52%.
География наибольшей активности по штрафам ТЦК:
Наиболее активно, по данным Opendatabot, в 2025 году штрафуют в таких регионах:
- Днепропетровская область - 1 053 производства;
- Киев - 1 003;
- Полтавская область - 916.
Почти половину от просроченных штрафов в этом году выписали украинцам в возрасте 25-35 лет. Еще 38% производств приходится на людей в возрасте 36-45 лет.
Справочно
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение — такую норму ввели в прошлом году. До этого сумма штрафа составляла 1700 грн. Штраф для граждан составляет от 17 000 до 25 500 грн, а для должностных и юридических лиц — от 34 000 до 59 000 грн.
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