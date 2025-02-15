В Украине упростили воинский учет для людей с инвалидностью: что изменится

Кабмин принял изменения относительно воинского учета для людей с инвалидностью. Данные об инвалидности автоматически будут отображаться в приложении «Резерв+», сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН.



Данные об инвалидности будут автоматически отображаться в Резерв+. Уже работаем над этой функцией в приложении Это уберет необходимость проходить ВВК или носить с собой дополнительные документы», - указала Черногоренко.

Также, по ее словам: упрощается процедура определения непригодности:

Копии документов, подтверждающих инвалидность, можно заверить собственной подписью. Без нотариуса. Исключение - медицинские документы.

Подать документы можно через родителей, опекунов и законных представителей.

Постановление ВВК будет приниматься без личного присутствия и медосмотра. «Представленных документов будет достаточно. Чтобы бегали данные, а не люди», - рассказала Черногоренко.

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