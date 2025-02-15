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Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
13:16 • 73078 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

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15 февраля, 11:16 • 100443 просмотра

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россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 102416 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине упростили воинский учет для людей с инвалидностью: что изменится

В Украине упростили воинский учет для людей с инвалидностью: что изменится

Киев  •  УНН

 • 2653 просмотра

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Кабмин упростил процедуру воинского учета для людей с инвалидностью. Данные об инвалидности будут автоматически отображаться «Резерв+» автоматически, а документы можно подавать без личного присутствия.

Кабмин принял изменения относительно воинского учета для людей с инвалидностью. Данные об инвалидности автоматически будут отображаться в приложении «Резерв+», сообщила в Facebook заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает УНН

Данные об инвалидности будут автоматически отображаться в Резерв+. Уже работаем над этой функцией в приложении Это уберет необходимость проходить ВВК или носить с собой дополнительные документы», - указала Черногоренко. 

Также, по ее словам: упрощается процедура определения непригодности:

  • Копии документов, подтверждающих инвалидность, можно заверить собственной подписью. Без нотариуса. Исключение - медицинские документы.
  • Подать документы можно через родителей, опекунов и законных представителей.
  • Постановление ВВК будет приниматься без личного присутствия и медосмотра. «Представленных документов будет достаточно. Чтобы бегали данные, а не люди», - рассказала Черногоренко.

Срок прохождения ВЛК для "ограниченно годных" продлили до 5 июня - Зеленский подписал закон13.02.25, 14:27 • 29644 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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