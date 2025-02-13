Срок прохождения ВЛК для "ограниченно годных" продлили до 5 июня - Зеленский подписал закон

Сегодня, 13 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении сроков прохождения военно-врачебной комиссии для "ограниченно годных" до 5 июня. Об этом УНН сообщает со ссылкой на карточку законопроекта.



Граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые до вступления в силу этого Закона были признаны ограниченно годными к военной службе (за исключением лиц с инвалидностью, признанных в установленном порядке), обязаны выполнить соответствующие требования до 5 июня 2025 года. Ранее этот срок был установлен до 4 февраля 2025 года.



Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним

Накануне, в Верховной раде приняли законопроект о продлении срока повторного прохождения ВВК ограниченно годными гражданами до 05.06.25.