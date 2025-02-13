Термін проходження ВЛК для "обмежено придатних" продовжили до 5 червня - Зеленський підписав закон

Сьогодні, 13 лютого, Президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження військово-лікарської комісії для "обмежено придатних" до 5 червня. Про це УНН повідомляє із посиланням на картку законопроєкту.



Громадяни України віком від 25 до 60 років, які до набрання чинності цим Законом були визнані обмежено придатними до військової служби (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку), зобов’язані виконати відповідні вимоги до 5 червня 2025 року. Раніше цей термін був встановлений до 4 лютого 2025 року.



Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо

Напередодні, у Верховній раді ухвалили законопроєкт про продовження строку повторного проходження ВЛК обмежено придатними громадянами до 05.06.25.