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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127051 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185864 перегляди

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15 березня, 13:22 • 149804 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140508 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118287 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108414 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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В Україні спростили військовий облік для людей з інвалідністю: що зміниться

В Україні спростили військовий облік для людей з інвалідністю: що зміниться

Київ • УНН

 • 58605 перегляди

Кабмін спростив процедуру військового обліку для людей з інвалідністю. Дані про інвалідність автоматично відображатимуться "Резерв+" автоматично, а документи можна подавати без особистої присутності.

Кабмін ухвалив зміни щодо військового обліку для людей з інвалідністю. Дані про інвалідність автоматично відображатимуться в додатку "Резерв+", повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН

Дані про інвалідність будуть автоматично відображатись у Резерв+. Вже працюємо над цією функцією в застосунку Це прибере необхідність проходити ВЛК або носити з собою додаткові документи", - вказала Черногоренко. 

Також, за її словами: спрощується процедура визначення непридатності:

  • Копії документів, що підтверджують інвалідність, можна засвідчити власним підписом. Без нотаріуса. Виняток - медичні документи.
    • Подати документи можна через батьків, опікунів та законних представників.
      • Постанова ВЛК прийматиметься без особистої присутності та медогляду. "Поданих документів буде достатньо. Щоб бігали дані, а не люди", - розповіла Черногоренко.

        Термін проходження ВЛК для "обмежено придатних" продовжили до 5 червня - Зеленський підписав закон13.02.25, 14:27 • 30155 переглядiв

        Тетяна Краєвська

        Тетяна Краєвська

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