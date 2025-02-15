В Україні спростили військовий облік для людей з інвалідністю: що зміниться

Кабмін ухвалив зміни щодо військового обліку для людей з інвалідністю. Дані про інвалідність автоматично відображатимуться в додатку "Резерв+", повідомила у Facebook заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає УНН.



Дані про інвалідність будуть автоматично відображатись у Резерв+. Вже працюємо над цією функцією в застосунку Це прибере необхідність проходити ВЛК або носити з собою додаткові документи", - вказала Черногоренко.

Також, за її словами: спрощується процедура визначення непридатності:

Копії документів, що підтверджують інвалідність, можна засвідчити власним підписом. Без нотаріуса. Виняток - медичні документи.

Подати документи можна через батьків, опікунів та законних представників.

Постанова ВЛК прийматиметься без особистої присутності та медогляду. "Поданих документів буде достатньо. Щоб бігали дані, а не люди", - розповіла Черногоренко.

Термін проходження ВЛК для "обмежено придатних" продовжили до 5 червня - Зеленський підписав закон