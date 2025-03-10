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"Катав" військового на капоті у Дніпрі: правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації

Київ • УНН

 • 46765 перегляди

У Дніпрі зафіксовано інцидент, де водій Tesla їхав з військовим ТЦК на капоті автомобіля. Поліція встановила особу водія та вирішує питання щодо правової кваліфікації події.

"Катав" військового на капоті у Дніпрі: правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації

Сьогодні, 10 березня, в мережі в мережі поширювалося відео, на якому водій автомобіля Tesla "катає" на капоті нібито військового ТЦК у Дніпрі. Поліція вже встановила особу водія, а наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації, пише УНН.

Деталі

На відео видно, як військовий тримається руками за капот автівки, яка їде вулицею. В поліції Дніпропетровської області журналісту УНН повідомили, що водія та авто встановлено, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо

У Хмельницькому затримали двох чоловіків, які вчора, 9 березня, під час перевірки документів напали на військового ТЦК, завдавши йому численних тілесних ушкоджень.

Павло Башинський

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