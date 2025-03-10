"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации
Киев • УНН
В Днепре зафиксирован инцидент, где водитель Tesla ехал с военным ТЦК на капоте автомобиля. Полиция установила личность водителя и решает вопрос о правовой квалификации события.
Сегодня, 10 марта, в сети распространялось видео, на котором водитель автомобиля Tesla "катает" на капоте якобы военного ТЦК в Днепре. Полиция уже установила личность водителя, а в настоящее время решается вопрос о правовой квалификации, пишет УНН.
Детали
На видео видно, как военный держится руками за капот автомобиля, который едет по улице. В полиции Днепропетровской области журналисту УНН сообщили, что водитель и авто установлены, решается вопрос о правовой квалификации.
Напоминаем
В Хмельницком задержали двух мужчин, которые вчера, 9 марта, во время проверки документов напали на военного ТЦК, нанеся ему многочисленные телесные повреждения.