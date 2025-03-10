У Дніпрі водій Tesla "прокатав" на капоті військового ТЦК: відкрито справу

Правоохоронці Дніпра відкрили кримінальне провадження щодо водія автомобіля Tesla, який "катав" на капоті військового ТЦК, за фактом нанесення умисних легких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП, передає УНН.

Деталі

Як розповіли в ТЦК, сьогодні, 10 березня, під час оповіщення військовозобов’язаних одна з груп районного ТЦК спільно з працівниками Національної поліції виявила двох порушників військового обліку, які перебувають у розшуку.

До місця події під’їхав автомобіль Tesla. Водій, який представився керівником виявлених осіб, не мав при собі жодного військово-облікового документа та почав поводитися агресивно. Він наказав військовозобов’язаним сісти до авто, однак їх зупинили працівники поліції.

Реагуючи на це, водій штовхнув одного з працівників ТЦК та СП, після чого раптово сів за кермо, різко почав рух і збив іншого військовослужбовця. Постраждалий опинився на капоті автомобіля та зазнав тілесних ушкоджень - зазначили в ТЦК.

Військовослужбовець перебуває у медичному закладі, його життю нічого не загрожує, а ступінь тяжкості його травм буде встановлено фахівцями під час медичного дослідження в рамках кримінального провадження.

Стосовно правопорушника зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження - додали в ТЦК.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що в мережі в мережі поширювалося відео, на якому водій автомобіля Tesla "катає" на капоті нібито військового ТЦК у Дніпрі.

В поліції Дніпропетровської області журналісту УНН розповіли, що водія та авто встановлено, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Нагадаємо

У Хмельницькому затримали двох чоловіків, які вчора, 9 березня, під час перевірки документів напали на військового ТЦК, завдавши йому численних тілесних ушкоджень.