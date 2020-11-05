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Президентські вибори у США: Байден за крок від перемоги, Трамп вимагає перерахунку - ситуація наразі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Для перемоги на виборах кандидатові від Демократичної партії Джозефу Байдену залишилося виграти один або два штати, але для більш впевненого результату краще більше — команда чинного глави держави Дональда Трампа готується йти в суди. УНН зібрав відомості про те, яка ситуація зараз в американських “президентських перегонах”.

Джо Байден переміг в штаті Мічиган — одному з ключових для загальної перемоги на виборах президента США. Про це оголосили американські ЗМІ, що стежать за голосуванням. За оцінкою телеканалу NBC News, після обробки 99% бюлетенів Джо Байден отримав в цьому штаті 50,4% голосів, а його суперник, чинний президент США Дональд Трамп — рівно 48%. Fox News наводить іншу оцінку: 50,5% у Байдена, 48% у Трампа.

Ще одною, швидше за все, “відвойованою” Байденом ділянкою “синьої стіни” (так називають штати, в яких демократи незмінно перемагали на виборах з 1992 по 2012 рік — ред.) — штат Вісконсін. За даними The New York Times і NBC News, кандидат від демократів отримав 49,4% голосів виборців, а Трамп — 48,8% голосів. За даними Fox News, Байден отримав у Вісконсині 49,6% голосів, а Трамп — рівно 49%. Associated Press вказує, що розрив між кандидатами склав 0,624 процентних пункти.

В обох штатах Байден, який поступався спочатку, підсумкової перемоги домігся завдяки тому, що спочатку там були підраховані голоси, віддані безпосередньо на виборчих дільницях, а потім надіслані поштою. Саме демократи в основному голосували поштою.

Підрахунок голосів триває ще в шести штатах: на Алясці, в Арізоні, Джорджії, Північній Кароліні, Неваді і Пенсільванії. Після ймовірної перемоги в Мічигані і Вісконсині у Байдена, за консервативною оцінкою, має бути 253 голоси в колегії вибірників, у Трампа — 214.

На даний момент не цілком ясні результати голосування в Арізоні, що дає 11 вибірників. Ще вчора лідерство Байдена в цьому традиційно республіканському штаті здавалося непорушним, і деякі ЗМІ, включаючи консервативний Fox News, встигли заявити про його перемогу там. Однак до ранку 5 листопада за київським часом Трамп скоротив відставання там до 69 тисяч голосів, як повідомляє видання Politico, а підрахувати залишилося ще майже 500 тисяч. Причина — в тому, що саме в Арізоні республіканці підготувалися до голосування поштою краще, ніж в інших штатах, і значна частина бюлетенів, які підраховуються прямо зараз, відправлена саме їх прихильниками. Проте місцеві аналітики вважають, що після наступної порції підрахованих голосів Байден знову збільшить відрив, так як вони повинні прийти з більш лояльних до демократів районів.

Якщо Байден збереже за собою Арізону — це значить, що демократам достатньо взяти ще один штат, і кращі шанси у Байдена в Неваді (6 вибірників) і Пенсільванії (20 вибірників). У Неваді він випереджає Трампа зовсім на невелику кількість голосів (49,3% проти 48,7%, або 7,5 тисячі виборців), але більшість не підрахованих голосів прийшли поштою з Лас-Вегаса і інших округів, де позиції демократів значно сильніше.

Складніше ситуація в Пенсільванії. Ще добу тому, після підрахунку 70% голосів, Трамп лідирував там з відривом більш ніж в 10% голосів, але тепер різниця між кандидатами близько 2,5% (це близько 140 тисяч голосів). Головне питання — чи буде кількість голосів, відданих за Байдена, рости тими темпами, які є достатніми для того, щоб вирватися вперед, як це вже сталося в Мічигані. Значна частина не підрахованих досі голосів (всього їх до 750 тисяч) надійшли з великих міст і їх околиць, де демократи завжди обходять республіканців дуже впевнено. Тому американські спостерігачі акуратно, але досить впевнено пророкують Байдену перемогу і там. Результати очікуються тільки в п’ятницю.

Свого роду “бонусом” для Байдена може виявитися Джорджія, що дасть 16 вибірників. Там, на відміну від Мічигану і Пенсільванії, всі бюлетені рахували одночасно, і тому після підрахунку переважної більшості голосів багатьом здавалося лідерство Трампа більш гарантованим. Однак зараз воно скоротилося до 20 тисяч голосів, а рахувати залишилося ще кілька десятків тисяч бюлетенів, що надійшли в основному зі столиці штату Атланти і її околиць, де демократи зазвичай отримують більшість. Результати повинні бути оголошені в четвер, 5 листопада, за місцевим часом.

Таким чином, для майже гарантованої перемоги Байдену треба виграти в одній тільки Пенсільванії або підтвердити своє лідерство в Арізоні, а разом з нею взяти будь-який з решти штатів — Неваду, Джорджію або Північну Кароліну (15 вибірників, але там, вважають експерти, у Байдена як раз шансів майже немає). Не підійде тільки Аляска — три виборщики, і вони майже напевно будуть республіканцями.

У той же час, команда Трампа вимагатиме перерахунку голосів в деяких штатах, а в якихось випадках може спробувати звернутися до суду. Штаб чинного президента вже заявив про намір добитися перерахунку в Вісконсині. Правила перерахунку в різних штатах різні: десь він обов’язковий при маленькій різниці між претендентами (як правило, менше 1%), десь в таких випадках він дозволений на вимогу одного з них. Статистика, однак, показує, що дуже рідко перерахунок призводить до зміни лідера — на президентських виборах різниця в середньому змінюється на 282 голоси. Трампу потрібні 20 тисяч.

Перспективи судових позовів теж поки не ясні. У Пенсільванії штаб Трампа планує оскаржити голоси, подані поштою, але які прийшли вже після 3 листопада. Вимога перевірити законність підрахунку голосів, які надійшли поштою, подана до влади Джорджії, а також Мічигану.

Сам Трамп, судячи з усього, не цілком задоволений діями юристів свого штабу. Напередодні він написав у Twitter, що “реального доступу” до підрахунку голосів недостатньо, оскільки “збиток виборчій системі вже завдано”. Особистий адвокат Трампа Руді Джуліані заявив, як пише Newsweek, що буде подано ще декілька позовів — як до судів штатів, так і в федеральні. Не виключено, що штаб Трампа якимось чином спробує довести справу до Верховного суду, де більшість у консервативно налаштованих суддів.

Буквально півтори години тому глава Білого дому знову написав в мережі: “Зупиніть підрахунок!”.

STOP THE COUNT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

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