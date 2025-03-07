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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

Киев • УНН

 • 191199 просмотра

Глава АРМА Елена Дума анонсировала внедрение конкурсного отбора управляющих арестованным имуществом через Прозорро.Продажи. Это реакция на критику Счетной палаты, которая выявила проблемы с управлением активами в агентстве.

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

Глава Агентства по розыску и управлению активами Елена Дума наконец-то отреагировала на критику Счетной палаты по поводу проблем с управлением активами. Она анонсировала, что конкурсный отбор управляющих арестованным имуществом будет проводиться через электронную систему Прозорро.Продажи. Однако, когда именно эта инициатива будет реализована, она не уточнила, пишет УНН.

Согласно выводам Счетной палаты, АРМА не имеет четких критериев отбора оценщиков и управляющих. Одной из рекомендаций аудиторов было именно установление четких и прозрачных критериев конкурсного отбора управляющих и усовершенствование процедуры проведения электронных торгов для передачи активов в управление.

Через два месяца агентство все же восприняло критику, хотя пока что ограничилось лишь заявлением без конкретных сроков выполнения. В своем посте Дума рассказала о годовщине сотрудничества АРМА с Прозорро.Продажами и привела статистику по продаже арестованных активов. В то же время она заявила, что "расширение механизма управления" должно стать следующим шагом агентства.

Заявление Думы можно воспринимать как попытку продемонстрировать реакцию на аудит, однако без реальных действий это останется очередным пиар-заявлением. Станет ли внедрение конкурсного отбора управляющих через Прозорро.Продажи реальной реформой или останется лишь на уровне обещаний – покажет время.

Напомним

Счетная палата провела аудит АРМА за 2022-2023 годы и первое полугодие 2024 года, который показал существенные проблемы в управлении арестованными активами. В частности, аудиторы акцентировали на таких проблемах:

  • недостаточность механизмов отбора управляющих и оценщиков конфискованных активов;
    • неполные данные об активах в реестре;
      • неурегулированные взаимоотношения между АРМА и органами прокуратуры и органами досудебного расследования.

        Однако, глава АРМА Елена Дума назвала аудит "беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности". Она подчеркнула рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избегала комментариев по проблемам, выявленным в ходе аудита. 

        В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты отметили, что деятельность агентства в настоящее время вызывает серьезные опасения, в том числе и у международных партнеров.

        Лилия Подоляк

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